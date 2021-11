Fragt man viele Experten, ist Cristiano Ronaldo der beste Fußballer der Welt. Und der gehört doch zu einer Weltmeisterschaft dazu. So einfach ist es nicht. Und...

Erst in der 90. Minute entriss Serbien Portugal das WM-Ticket - das aber durchaus verdient. Cristiano Ronaldo und sein Trainer bezogen anschließend Stellung.

Lissabon (dpa) - Diesen tückischen Umweg hätte sich Cristiano Ronaldo gerne erspart: Am 26. November - also kurz vor dem ersten Advent - werden die...

So beurteilt Portugals Trainer die verpasste WM-Quali Nach der Last-Minute-Niederlage gegen Serbien muss die portugiesische Nationalmannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo um die WM-Teilnahme zittern. Trainer...

