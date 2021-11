15.11.2021 ( vor 17 Stunden )



Ex- Ex- Trump -Berater Bannon hatte sich bisher standhaft geweigert, vor dem US-Kongress zum Sturm auf das Kapitol auszusagen. Das brachte ihm eine Anklage ein. Nun nahm das FBI den Chefstrategen in Gewahrsam. 👓 Vollständige Meldung