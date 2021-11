Diesel in Bremen vier Cent teurer als in Hamburg / Bei Benzin etwas geringere regionale Preisunterschiede / Thüringen und Hessen bei Super E10 am teuersten ADAC: München (ots) - Fahrer von Benziner-Pkw müssen derzeit in Thüringen und Hessen beim Tanken am meisten bezahlen. Diesel ist in Bremen am teuersten. Das...

