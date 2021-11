Mona Lisa RT @Cleanthinking: Die Bundesnetzagentur setzt die Zertifizierung der Nord Stream 2-Pipeline vorläufig aus. Grund ist, dass die Unabhängigk… vor 20 Minuten Syralo RT @SPIEGEL_EIL: Die Bundesnetzagentur hat die Zertifizierung der Ostseepipeline #NordStream2 auf Eis gelegt, aus formalrechtlichen Gründen… vor 22 Minuten Fritz RT @stolze_deutsche: Warum wundert mich das nicht. Die Amis wollen es nicht und die deutschen Schlappschwänze gehorchen. Wann wird den Deut… vor 23 Minuten Der Lord RT @VonDorset: Deutsche Bürokratie ist schuld an hohen Gaspreise. Solche Leute hätte ich früher hochkant gefeuert. Haben die keine Vorgeset… vor 25 Minuten BI Weiden-Neustadt Bundesnetzagentur setzt Zertifizierung für Nord Stream 2 aus https://t.co/ccBAqAbd4c via @zeitonline vor 35 Minuten JoseGolds RT @VonDorset: Deutsche Bürokratie ist schuld an hohen Gaspreise. Solche Leute hätte ich früher hochkant gefeuert. Haben die keine Vorgeset… vor 40 Minuten