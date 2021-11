16.11.2021 ( vor 8 Stunden )



In Deutschland werden in diesem Jahr vier Milliarden Pakete ausgefahren, Lieferwagen verstopfen die Städte. Ducktrain will für Entlastung sorgen. Doch wie die meisten Konkurrenten hängt das Start-up in der Pilotphase fest. 👓 Vollständige Meldung