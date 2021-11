Gabriel Bahati RT @derspiegel: Der Konflikt scheint wieder aufzuflammen: In der Region Bergkarabach sind bei Gefechten mehrere Menschen ums Leben gekommen… vor 3 Stunden Valdet Beqiraj Bergkarabach-Konflikt: Offenbar schwere Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan https://t.co/lZQD8SFbfN via @derspiegel vor 3 Stunden Klang Ruinen - Ⓐ RT @derspiegel: Der Konflikt scheint wieder aufzuflammen: In der Region Bergkarabach sind bei Gefechten mehrere Menschen ums Leben gekommen… vor 3 Stunden me Gänzlich Ruhe war ja nie, aber jetzt eskaliert es scheinbar wieder im größeren Rahmen.. #Aserbaidschan / #Armenien https://t.co/7qUByyOzqL vor 4 Stunden Christian-Zsolt Varga RT @derspiegel: Der Konflikt scheint wieder aufzuflammen: In der Region Bergkarabach sind bei Gefechten mehrere Menschen ums Leben gekommen… vor 4 Stunden Peter Lauterbach RT @derspiegel: Der Konflikt scheint wieder aufzuflammen: In der Region Bergkarabach sind bei Gefechten mehrere Menschen ums Leben gekommen… vor 4 Stunden