Frau Fink 🔴🌈#LoveisnoSin 🇪🇺😷 RT @Nordkurier: Weil er in einer Tempo-70-Zone mit 120 km/h unterwegs gewesen sein soll, ist Philipp #Amthor vor Gericht zu einem Monat Fah… vor 4 Minuten Gregor RT @ubermarkus: Justiz: Amthor soll Führerschein abgeben und Geldstrafe zahlen | Es sind die kleinen Dinge, die uns in diesen dunklen Zeite… vor 7 Minuten Frau H. aus M. am R. RT @ubermarkus: Justiz: Amthor soll Führerschein abgeben und Geldstrafe zahlen | Es sind die kleinen Dinge, die uns in diesen dunklen Zeite… vor 24 Minuten Nicole Schubert RT @ZDFheute: Zu schnelles Fahren: Amthor soll Führerschein abgeben https://t.co/AuWdbFvcm2 vor 26 Minuten News Fahrverbot für Philipp Amthor! Weil er im vergangenen Jahr mit rund 50 Stundenkilometern zu viel erwischt wurde, so… https://t.co/d4C4q35dx4 vor 26 Minuten Politik Fahrverbot für Philipp Amthor! Weil er im vergangenen Jahr mit rund 50 Stundenkilometern zu viel erwischt wurde, so… https://t.co/NDLVxbNOyK vor 26 Minuten