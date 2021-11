17.11.2021 ( vor 1 Woche )



Der US-Pharmakonzern Novavax hat für seinen Impfstoff eine Marktzulassung in der Europäischen Union beantragt. Es handelt sich dabei um einen Totimpfstoff. Die EU-Arzneimittelbehörde will in einigen Wochen eine Entscheidung bekanntgeben. Der US-Pharmakonzern Novavax hat für seinen Impfstoff eine Marktzulassung in der Europäischen Union beantragt. Es handelt sich dabei um einen Totimpfstoff. Die EU-Arzneimittelbehörde will in einigen Wochen eine Entscheidung bekanntgeben. 👓 Vollständige Meldung