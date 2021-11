17.11.2021 ( vor 1 Woche )



Der grüne Außenpolitiker Nouripour sieht in Merkels Telefonat mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko ein „verheerendes Signal“ der Anerkennung des Diktators. Doch mit Unterweisungen in Demokratie lässt sich das aktuelle Flüchtlingselend an der polnischen Grenze nicht beenden. 👓 Vollständige Meldung