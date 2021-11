Cityreport24 Darts: Dartskönigin Fallon Sherrock stürmt ins Viertelfinale https://t.co/ujOsDoUeUj https://t.co/Qzb05K4IjC vor 40 Minuten Ueberschriften Darts: Dartskönigin Fallon Sherrock stürmt ins Viertelfinale https://t.co/jjwOxZ0Ymd vor 45 Minuten Franz W.Winterberg Deutlicher Sieg im Achtelfinale: Sherrock schreibt beim »Grand Slam of Darts« weiter Geschichte https://t.co/GBfmbGxdoT via @derspiegel vor 1 Stunde SPIEGEL Ticker Darts: Fallon Sherrock ist vor der WM in London weiter in Topform https://t.co/7Wayv9r3Q5 vor 1 Stunde BILD Sport Sport-Geschichte! - Darts-Queen haut den nächsten Kerl weg https://t.co/hMPTOOuSEA #BILDSport vor 2 Stunden ms72_official RT @welt: Grand Slam of Darts: Jetzt deklassiert Fallon Sherrock ihre Gegner sogar https://t.co/jm7gU5HkvU https://t.co/MqVUX72O7C vor 3 Stunden