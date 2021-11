Saison startet am 22. November - "Wichtiger Moment": Saudi-Arabien gründet eine Frauenfußball-Liga Der Saudische Fußballverband gründet eine Frauen-Liga. Die Saison soll bereits an 22. November beginnen. Für Frauen in Saudi-Arabien ist das ein großer...

Focus Online vor 1 Woche - Sport





Wandern in den Niederlanden: Gipfelträume In den Himalaya kommt man ja nicht alle Tage. Kein Problem. Die Berge beginnen in den Niederlanden, wenn auch ganz sanft. Unterwegs auf dem Dutch Mountain Trail

ZEIT Online vor 1 Woche - Top Auch berichtet bei • DiePresse.com