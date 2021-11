22.11.2021 ( vor 2 Tagen )



Der jährliche Umzug in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin hat gerade begonnen, da mäht ein roter SUV dutzende Menschen nieder. Unter den Opfern sind wohl auch Kinder. Ein Tatverdächtiger ist in Haft. Zum möglichen Motiv macht die Polizei bisher keine Angaben. Der jährliche Umzug in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin hat gerade begonnen, da mäht ein roter SUV dutzende Menschen nieder. Unter den Opfern sind wohl auch Kinder. Ein Tatverdächtiger ist in Haft. Zum möglichen Motiv macht die Polizei bisher keine Angaben. 👓 Vollständige Meldung