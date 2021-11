Jacqueline Ehmke RT @FWWinterberg: Anne Will: Politikversagen von nationaler Tragweite Es ist bedauerlich, dass es den Virologen und dem RKI nicht gelungen… vor 48 Minuten Birgit Lissowsky RT @FWWinterberg: Anne Will: Politikversagen von nationaler Tragweite Es ist bedauerlich, dass es den Virologen und dem RKI nicht gelungen… vor 1 Stunde Birgit S -bitte nur mit Maske! RT @FWWinterberg: Anne Will: Politikversagen von nationaler Tragweite Es ist bedauerlich, dass es den Virologen und dem RKI nicht gelungen… vor 1 Stunde Dieter Steffmann RT @FWWinterberg: Anne Will: Politikversagen von nationaler Tragweite Es ist bedauerlich, dass es den Virologen und dem RKI nicht gelungen… vor 1 Stunde Franz W.Winterberg Anne Will: Politikversagen von nationaler Tragweite Es ist bedauerlich, dass es den Virologen und dem RKI nicht gel… https://t.co/3IvfsicTDI vor 1 Stunde Christine Paulus Anne Will: Politikversagen von nationaler Tragweite - Medien - https://t.co/G2LGLq2vPr https://t.co/qOAet75VA1 vor 1 Stunde