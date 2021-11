23.11.2021 ( vor 11 Stunden )



Die Gerüchte um Recep Tayyip Erdoğans Gesundheit hören nicht auf. Selbst wenn der türkische Präsident nicht so krank ist, wie erzählt wird: Seine Macht verliert an Kraft. Die Gerüchte um Recep Tayyip Erdoğans Gesundheit hören nicht auf. Selbst wenn der türkische Präsident nicht so krank ist, wie erzählt wird: Seine Macht verliert an Kraft. 👓 Vollständige Meldung