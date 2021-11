23.11.2021 ( vor 12 Stunden )



Nach einer Niederlage in Sevilla hat der VfL Wolfsburg das Achtelfinale in der Nach einer Niederlage in Sevilla hat der VfL Wolfsburg das Achtelfinale in der Champions League zwar noch in der eigenen Hand, muss dafür aber gewinnen. Chelsea schlug Juventus deutlich. Und Barcelona droht das Aus. 👓 Vollständige Meldung