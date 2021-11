Bundesgesundheitsminister Spahn beklagt angesichts der dramatischen Corona-Lage das Verhalten von Ungeimpften. Einen Teil-Lockdown will er nicht ausschließen.

Der Gesundheitsminister würde Impfunwillige am liebsten "auf eine Intensivstation zerren", wie er in einem Interview sagte. Eine Impfpflicht lehnt er aber...

Corona: Jens Spahn schließt weitere Lockdowns nicht aus Der geschäftsführende Gesundheitsminister will angesichts der kritischen Lage in mehreren Bundesländern schärfere Maßnahmen prüfen. An Ungeimpften übte...

t-online.de vor 13 Stunden - Welt