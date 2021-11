„Die höchste Aufgabe, die eine Regierung hat: Menschen zu schützen“

Pro Tag stecken sich weltweit mehr als eine Million Menschen mit einer sexuell übertragbaren Infektion an. Viele wissen nicht einmal etwas davon und geben die...

Washington (dpa) - Inmitten angespannter Beziehungen zu China hat die US-Regierung Taiwan zu ihrem Online-Gipfel für Demokratie eingeladen. Eine am Dienstag...

SPD, Grüne und FDP: Die neue Regierung entsteht – mit Überraschungen Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser, Deutschland braucht dringend eine neue Regierung, und nun ist es bald so weit: Wenn uns unsere Quellen nicht trügen,...

