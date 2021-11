25.11.2021 ( vor 6 Stunden )



In russischen Medien ist von »Mord« die Rede: Ein kommunistischer Abgeordneter aus In russischen Medien ist von »Mord« die Rede: Ein kommunistischer Abgeordneter aus Russland soll einen Elch getötet haben. Der Politiker vermutet in der Strafverfolgung eine gezielte »Provokation«. 👓 Vollständige Meldung