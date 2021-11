Fußball-Bundesliga: FC Bayern München schlägt Arminia Bielefeld dank Leroy Sané

Einzelkritik zum FC Bayern. Die Münchner feiern in der Bundesliga einen 1:0-Arbeitssieg gegen Arminia Bielefeld. Torschütze Leroy Sané und Vorbereiter Thomas...

Berlin (dpa) - Bayern München geht als Tabellenführer in den Bundesliga-Clasico bei Borussia Dortmund. Eine Woche vor dem Gipfeltreffen mühte sich der...