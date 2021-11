28.11.2021 ( vor 19 Stunden )



Als zwei Männer in München in Streit gerieten, hat der eine den anderen an der Haltestelle Stachus vor eine S-Bahn gestoßen. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Als zwei Männer in München in Streit gerieten, hat der eine den anderen an der Haltestelle Stachus vor eine S-Bahn gestoßen. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. 👓 Vollständige Meldung