Gnutiez https://t.co/aZEa7u6sSC zeitonline hat eine Headline geändert. Abgeordnetenhaus: SPD, Grüne und Linke in Berlin s… https://t.co/lkmqnvbEkL vor 3 Stunden Morgenpost/Berlin Gut zwei Monate nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus stellen SPD, Grüne und Linke heute Mittag (12.00 Uhr) i… https://t.co/pLjRIuPHHo vor 3 Stunden Markus Galle RT @JuliusBetschka: Weißer Rauch! Koalitionsverhandlungen in Berlin sind erfolgreich abgeschlossen, teilt Franziska Giffey via Instagram mi… vor 11 Stunden Murmelmaus RT @JuliusBetschka: Weißer Rauch! Koalitionsverhandlungen in Berlin sind erfolgreich abgeschlossen, teilt Franziska Giffey via Instagram mi… vor 13 Stunden fokus-stadtplanung.berlin RT @JuliusBetschka: Weißer Rauch! Koalitionsverhandlungen in Berlin sind erfolgreich abgeschlossen, teilt Franziska Giffey via Instagram mi… vor 16 Stunden Julius Betschka Weißer Rauch! Koalitionsverhandlungen in Berlin sind erfolgreich abgeschlossen, teilt Franziska Giffey via Instagra… https://t.co/9xiXcyy7aD vor 16 Stunden