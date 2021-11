29.11.2021 ( vor 2 Stunden )



Die chinesische Bloggerin Zhang Zhan sitzt in Haft, nachdem sie 2020 vom Corona-Ausbruch in Wuhan berichtete. Ihre Familie befürchtet, dass sie nicht mehr lange lebt. Die chinesische Bloggerin Zhang Zhan sitzt in Haft, nachdem sie 2020 vom Corona-Ausbruch in Wuhan berichtete. Ihre Familie befürchtet, dass sie nicht mehr lange lebt. 👓 Vollständige Meldung