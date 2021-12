TomTriple @quarkswdr Was für ein Dreck, was passiert hier mit meinem Geld?! vor 1 Tag Stephan EU-Finanzen – was passiert mit meinem Geld? https://t.co/leitGqxyDC https://t.co/vPHNxzigTu vor 1 Tag Steffani „WELT Gespräch“ für Abonnenten: Was passiert mit meinem Geld in der EU? https://t.co/eZD2hW6wZG via @welt vor 2 Tagen [email protected] „WELT Gespräch“ für Abonnenten: Was passiert mit meinem Geld in der EU? https://t.co/JPlLlwOrsg via @welt… https://t.co/17gk2AZiWA vor 2 Tagen Muthelm Es verschwindet für immer 🤣🤣🤣 Was passiert mit meinem Geld in der EU? https://t.co/YWPZV8DUbI -- Empfohlen von W… https://t.co/SGDTUz6zMg vor 2 Tagen Klaus-D. Sedlacek Was passiert mit meinem Geld in der EU? https://t.co/nw9YKl3PmL vor 2 Tagen