Fotobiene RT @SZ_Eilmeldungen: Bundesnotbremse war verfassungsgemäß. Diese Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag bekanntgegeben.… vor 8 Sekunden Christine66 RT @WDRaktuell: Das #Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerden gegen die Bundesnotbremse abgewiesen. Angesichts der Corona-Lage seien di… vor 27 Sekunden René RT @DLFNachrichten: Bundesverfassungsgericht: "Bundesnotbremse" zur Eindämmung der Corona-Pandemie war verfassungsgemäß. vor 54 Sekunden Christine66 RT @SZ_Eilmeldungen: Bundesnotbremse war verfassungsgemäß. Diese Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag bekanntgegeben.… vor 59 Sekunden Ali Kaan Sevinc Zusammenfassend zur Entscheidung des #Bundesverfassungsgericht zur #Bundesnotbremse: 1. Ausgangssperren waren verfa… https://t.co/xchWcU0ONV vor 2 Minuten Michael Pückler Was das #Bundesverfassungsgericht nicht geklärt hat: ob die #Covid19-Mutationen zwischen 22 und 5 Uhr besonders ans… https://t.co/JWxqvNrEKS vor 2 Minuten