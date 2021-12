2G plus, Sperrstunde, Lockdown in Hotspots: Diese Corona-Regeln gelten in Bayern Die Corona-Regeln in Bayern wurden wieder verschärft - teilweise gilt 2G plus und es gibt Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Diese Corona-Maßnahmen gelten...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Deutschland





Diese neuen Maßnahmen gelten jetzt in Nordrhein-Westfalen Die Bund-Länder-Runde ist fast eine Woche her, und viele Bundesländer haben die Regeln wieder kräftig angezogen. Jetzt verschärft auch Nordrhein-Westfalen...

Welt Online vor 1 Woche - Politik