04.12.2021 ( vor 4 Stunden )



tritt von allen politischen Ämtern zurück. Warum kommt der Rückzug gerade jetzt – und was bedeutet er für die Machtverhältnisse in Österreich? Darum geht es in unserem Podcast »Inside Austria«. Sebastian Kurz tritt von allen politischen Ämtern zurück. Warum kommt der Rückzug gerade jetzt – und was bedeutet er für die Machtverhältnisse in Österreich? Darum geht es in unserem Podcast »Inside Austria«. 👓 Vollständige Meldung