Österreich wird in Sachen Coronavirus-Maßnahmen ab Sonntag wieder zum „Fleckerlteppich“. Am Samstag um Mitternacht endet der bundesweite Lockdown für...

Corona-News am Mittwoch: Wiener Opernball erneut abgesagt In Österreichs Hauptstadt wird auch 2022 kein Opernball gefeiert. Am kommenden Sonntag endet in der Alpenrepublik jedoch der Lockdown – zumindest für...

Spiegel vor 17 Stunden - Top