mando🌱rumble RT @freejsf: Warum? Was soll das? Das ist jetzt schon Quatsch und in 3 Wochen mit volle Wand Omikron totaler Käse. Ihr wollt einen Anreiz b… vor 18 Stunden Andreas Kuhnert Tanzen trotz 2G Plus: Geboosterte Menschen sollen von Testpflicht ausgenommen werden — mit einer Ausnahme https://t.co/K4Yr29GWEg vor 19 Stunden reisetopia Geboosterte sollen deutschlandweit von 2G plus-Testpflicht befreit werden https://t.co/5zztf91Drt vor 21 Stunden Judith Lange Ich bin seit fast 6 Monaten doppelt geimpft und habe aktuell einen Antikörperwert, der einen #Booster nicht rechtfe… https://t.co/M2LfJVJdlR vor 22 Stunden vera kaiser RT @focusonline: +++ Gesundheitsminister einig: Geboosterte werden von Testpflicht bei 2G-plus-Regel befreit - mit einer Ausnahme +++ https… vor 23 Stunden Andreas Grunewald RT @MDRAktuell: Geboosterte sollen von Testpflicht bei 2G plus befreit werden - Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Die… vor 1 Tag