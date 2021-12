MrPenguin RT @faznet: In seiner ersten Regierungserklärung hat Bundeskanzler Olaf Scholz vehement dem Eindruck widersprochen, die Corona-Krise und ih… vor 1 Stunde Funk RT @PulseofEurope: »Die 🇩🇪-🇫🇷 Verständigung ist die notwendige Bedingung für Fortschritt in 🇪🇺.« »Das Gelingen 🇪🇺 ist unser wichtigstes nat… vor 1 Stunde EUROMAT RT @PulseofEurope: »Die 🇩🇪-🇫🇷 Verständigung ist die notwendige Bedingung für Fortschritt in 🇪🇺.« »Das Gelingen 🇪🇺 ist unser wichtigstes nat… vor 1 Stunde Doris B RT @faznet: In seiner ersten Regierungserklärung hat Bundeskanzler Olaf Scholz vehement dem Eindruck widersprochen, die Corona-Krise und ih… vor 1 Stunde Pulse of Europe »Die 🇩🇪-🇫🇷 Verständigung ist die notwendige Bedingung für Fortschritt in 🇪🇺.« »Das Gelingen 🇪🇺 ist unser wichtigste… https://t.co/wZWV7NlAyd vor 1 Stunde HansFalk RT @faznet: In seiner ersten Regierungserklärung hat Bundeskanzler Olaf Scholz vehement dem Eindruck widersprochen, die Corona-Krise und ih… vor 2 Stunden