Nintendo erwartet, dass über die Weihnachtstage die Switch von vielen Menschen ausgiebig benutzt wird. Eventuell könnte der Ansturm sogar so groß sein, dass...

Der ADAC erwartet rund um die Weihnachtstage eine weitgehend entspannte Verkehrslage in Schleswig-Holstein. Die Bauarbeiten auf der A21 südlich von Bad Segeberg...

Omikron "übertrifft alles": Lauterbach erwartet massive fünfte Corona-Welle Die neue Omikron-Variante ist auf dem Vormarsch. Laut Bundesgesundheitsminister Lauterbach steht eine "massive fünfte Welle" bevor. Deutschland müsse sich auf...

n-tv.de vor 1 Woche - Welt