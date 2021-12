Doppelinterview: Merz: Senkung des Wahlalters auf 16 machen wir nicht mit Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz und sein nominierter Generalsekretär Mario Czaja sagen, wie sie zurück in die Regierung wollen.

Berliner Morgenpost vor 3 Tagen - Politik





CDU will Rolle der Förderschulen in Thüringen stärken Mit einer Änderung des Thüringer Schulgesetzes will es die oppositionelle CDU-Fraktion Eltern leichter machen, ihre Kinder an einer Förderschule unterrichten...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland