20.12.2021 ( vor 4 Stunden )



Mal ist eine Weiche defekt, mal streiken Signale und manchmal fehlt schlicht das Personal. Bei der Münchner S-Bahn reiht sich Panne an Panne. Warum ist das so? Und was unternimmt die DB dagegen? Mal ist eine Weiche defekt, mal streiken Signale und manchmal fehlt schlicht das Personal. Bei der Münchner S-Bahn reiht sich Panne an Panne. Warum ist das so? Und was unternimmt die DB dagegen? 👓 Vollständige Meldung