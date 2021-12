Nikkei, Topix und Co.: Asien-Märkte bereiten sich auf Zentralbanken-Entscheidungen vor Die Anleger in Asien blicken gespannt auf die Treffen der Notenbanken in dieser Woche. An den Märkten herrscht Optimismus, dass es geldpolitisch in die richtige...

Handelsblatt vor 1 Woche - Finanzen