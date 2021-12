20.12.2021 ( vor 17 Stunden )



Warum schauen wir so gerne Porträts an? Der Kunsthistoriker Warum schauen wir so gerne Porträts an? Der Kunsthistoriker Andreas Beyer darüber, was die Bildnisse von Rembrandt und Co. mit Instagram zutun haben und was die guten Seiten der Corona-Maske sind. 👓 Vollständige Meldung