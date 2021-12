Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 8 Stunden



„Riverdale“: Lange Wartezeit auf neue Folgen 01:12 Fans von „Riverdale“ müssen sich ziemlich in Geduld üben, bevor sie sich auf neue Folgen freuen können. Denn nach den Special-Episoden von „Rivervale“, in denen es sogar krasse Tode gab, gibt es die nächsten Folgen erst im März 2022. Was für eine lange Wartezeit.