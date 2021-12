4-4-2.com Corona-Ausbruch immer schlimmer: ManUtd-Spiel vom Wochenende bereits abgesagt https://t.co/UGitCvgMHN #MUFC vor 1 Woche 4-4-2.com Auch Chelsea hat einen Corona-Ausbruch https://t.co/CkV7mtDgsx #CFC vor 1 Woche kicker ⬢ Premier League Brentford-Trainer Frank plädiert für Premier-League-Pause am Wochenende - Um Corona-Ausbruch aufzuhalten #BPL https://t.co/PUR0xZTsOW vor 1 Woche 90PLUS Corona-Ausbruch bei #ManUnited weitet sich aus - fast 20 Spieler und Mitarbeiter in Quarantäne! Das Spiel am Wochen… https://t.co/gPa1Lxghn7 vor 1 Woche SPODY24Seven RT @SkySportDE: Der nächste Spielausfall in der Premier League! 🙁 Watford hat nach einem Corona-Ausbruch zu wenig Spieler zur Verfügung. W… vor 1 Woche Andreas Schwanzer 👇 Nächstes Spiel in England wegen Corona-Ausbruch abgesagt https://t.co/jEaYA12eTr via @tonline vor 1 Woche