RhodiaFielding Nach Drogentrip in Missouri - Frau tötet an Heiligabend ihren Freund mit einem Schwert vor 38 Minuten Lennart Kölln RT @ntvde: Nach Meth-Konsum: Frau tötet Freund an Heiligabend mit Schwert https://t.co/QID6CfXz1z vor 38 Minuten Gnutiez https://t.co/2yGOJeFElV spiegelonline hat eine Headline geändert. Missouri, USA: Frau tötet Freund mit Schwert… https://t.co/cwI6mbMTT1 vor 1 Stunde Martin "Vorgangsarchäologe" Jende Obacht! #nonmention https://t.co/56OaxkTHX6 vor 3 Stunden Pogobärin RT @wow_nichtwitzig: ++ Frau tötet Freund an Heiligabend mit Schwert ++ Da macht mal jemand einen sauberen Schnitt, ist es auch wieder nic… vor 3 Stunden LuCkY KeLeVrA II ++ Frau tötet Freund an Heiligabend mit Schwert ++ Da macht mal jemand einen sauberen Schnitt, ist es auch wieder nicht richtig. vor 3 Stunden