29.12.2021 ( vor 4 Stunden )

Vier Covid-Fälle, drei ausgefallene Spiele und keine Besserung in Sicht. Titelverteidiger Gerwyn Price hat den Abbruch der Darts-WM in London gefordert, bevor diese in einem Fiasko endet. Michael van Gerwen kritisiert die PDC für die „Corona-Bombe“ im Alexandra Palace.