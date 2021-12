Die Deutschen sind trotz Pandemie in Kauflaune. Frostschäden haben aber der Weinlese zugesetzt. Kellereien wie Henkell und Rotkäppchen dürften 2022 die Preise...

Welche Jahreszeit bevorzugen die Menschen in Deutschland, welchen Monat und welchen Wochentag? Eine neue Umfrage offenbart die beliebtesten und unbeliebtesten...

Griechenland: Gespaltene Erinnerungen an NS-Verbrechen, Holocaust und Bürgerkrieg Eine virtuelle Ausstellung vereint Kunst und Geschichte, um ein neues Licht auf die Zeit der deutschen Besatzung Griechenlands im Zweiten Weltkrieg und ihre...

Deutsche Welle vor 3 Tagen - Welt