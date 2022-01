05.01.2022 ( vor 3 Stunden )



Außenministerin Annalena Baerbock reist in die USA. Ihre Kritik an der Gaspipeline Nord Stream 2 ist dort bekannt - aber auch, dass Kanzler Olaf Scholz die Politik gegenüber dem Kreml prägt.