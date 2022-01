Corona: Reiner Haseloff will 2G plus in Sachsen-Anhalt vorerst nicht umsetzen Nach einem Beschluss von Bund und Ländern soll für die Gastronomie künftig die 2G plus Regel gelten – ohne Schnelltest werden nur noch Geboosterte...

Spiegel vor 2 Stunden - Politik Auch berichtet bei • t-online.de