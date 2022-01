Der VfL Wolfsburg verliert auch in Bochum - es ist die achte Niederlage in Serie. Der Druck auf Coach Florian Kohfeldt wird damit weiter wachsen.

Die Niederlagen-Serie des VfL Wolfsburg hat sich auch im neuen Jahr fortgesetzt. Die Niedersachsen verloren am Sonntag beim VfL Bochum 0:1 (0:0) und kassierten...

Blitzstart für Locadia - und Sonntag gleich die Bochum-Premiere? Ein alter Bekannter wird wohl beim VfL Bochum am Sonntag gegen Wolfsburg wieder zum Einsatz kommen. Und womöglich feiert ein neuer Stürmer sogleich seine...

