Los Angeles (dpa) - Trauer um US-Schauspieler und Komiker Bob Saget: Der TV-Star, bekannt aus der Erfolgs-Sitcom "Full House", wurde nach Angaben der Polizei in...

Leblos in Hotelzimmer gefunden: "Full House"-Star Bob Saget ist tot In den 80er und 90er Jahren begeistert Bob Saget als Witwer Danny Tanner in der Sitcom "Full House" ein Millionenpublikum. Nun ist der US-Komiker tot in einem...

