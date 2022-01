Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 5 Stunden



Nach schweren Komplikationen: EU-Parlamentspräsident David Sassoli gestorben 00:10 Am Montag hatte ein Sprecher des EU-Parlaments in Brüssel mitgeteilt, dass Sassoli in einem Krankenhaus in seinem Heimatland Italien behandelt werde. Der Aufenthalt sei "wegen einer schweren Komplikation aufgrund einer Funktionsstörung des Immunsystems" erforderlich geworden.