Gespräche über die Ukraine: "Russland hat kein Vetorecht"

12.01.2022 ( vor 1 Tag )



Nach den Gesprächen mit Russland sieht NATO-Generalsekretär Stoltenberg weiter "erhebliche Meinungsverschiedenheiten" - nicht nur, was die Ukraine betrifft. Dennoch wertete er die Gespräche an sich als positives Zeichen. Nach den Gesprächen mit Russland sieht NATO-Generalsekretär Stoltenberg weiter "erhebliche Meinungsverschiedenheiten" - nicht nur, was die Ukraine betrifft. Dennoch wertete er die Gespräche an sich als positives Zeichen. 👓 Vollständige Meldung