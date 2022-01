Ynvisible Interactive gibt Wechsel in der Führungsspitze bekannt: Keith Morton wird Vice-President of Sales and Marketing und Tommy Höglund verlässt das Unternehmen VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Ynvisible Interactive Inc. (das „Unternehmen“ oder „Ynvisible“) (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF), ein...

Business Wire vor 4 Tagen - Pressemitteilungen





Leverkusen-Torjäger Schick denkt nicht an Wechsel Für Torjäger Patrik Schick vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist ein Wechsel derzeit kein Thema.

Augsburger Allgemeine vor 5 Tagen - Sport Auch berichtet bei • t-online.de