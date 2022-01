15.01.2022 ( vor 10 Stunden )



Der vor Tonga ausgebrochene Vulkan hat auch in Japan zu Flutwellen geführt. Küstenanwohner wurden aufgefordert, sich in höher gelegenen Gegenden in Sicherheit zu bringen.