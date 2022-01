17.01.2022 ( vor 2 Stunden )



Außenministerin Baerbock reist nach Kiew und Moskau. Sie will mithelfen, die anhaltenden Spannungen nach dem russischen Truppen-Aufmarsch an der Grenze zur Außenministerin Baerbock reist nach Kiew und Moskau. Sie will mithelfen, die anhaltenden Spannungen nach dem russischen Truppen-Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine abzubauen. Es erwarten sie schwierige Gespräche. Von Christian Feld. 👓 Vollständige Meldung