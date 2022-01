20.01.2022 ( vor 10 Stunden )



Joe Biden ist ambitioniert in seine Präsidentschaft gestartet. Ein Jahr später ist davon nicht mehr viel übrig. Das liegt an Biden selbst, aber auch am Zustand der USA. Joe Biden ist ambitioniert in seine Präsidentschaft gestartet. Ein Jahr später ist davon nicht mehr viel übrig. Das liegt an Biden selbst, aber auch am Zustand der USA. 👓 Vollständige Meldung