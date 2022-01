In einer stattlichen Villa bei Berlin wurden am 20. Januar 1942 Details zum Völkermord an den europäischen Juden besprochen. Auch 80 Jahre danach lässt einen...

Die Strategie für den Holocaust - 80 Jahre Wannseekonferenz In einer stattlichen Villa bei Berlin wurden am 20. Januar 1942 Details zum Völkermord an den europäischen Juden besprochen. Auch 80 Jahre danach lässt einen...

Deutsche Welle vor 10 Stunden - Top